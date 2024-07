Rapina due gioiellerie a Catania, tatuaggio lo tradisce

Mirko Natale Fusto, di 32 anni, è stato arrestato dalla Polizia a Catania per rapina aggravata in esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura. L'uomo è accusato di avere assalito il 16 aprile e il 10 maggio scorso due gioiellerie rubando oggetti preziosi e in oro per 220mila euro nella prima rapina e per 60mila nella seconda. Al centro dell'inchiesta le indagini della Squadra mobile della Questura che hanno permesso di risalire al presunto autore dei due assalti che ha agito armato di pistola e a viso scoperto e facendo trasparire dei vistosi tatuaggi sul corpo. Fusto il giorno dell'arresto è stato intercettato e riconosciuto da personale della Polizia scientifica che ha allertato la sala operativa. Sul posto sono intervenute le Volanti e personale della della Squadra mobile che lo hanno bloccato e catturato. L'uomo è stato condotto in carcere.



