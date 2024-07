Nube vulcanica dall'Etna, sospesi i voli a Catania

La Sac, società che gestisce l'aeroporto di Catania comunica che, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l'Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e, quindi, la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza.

Le operazioni riprenderanno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere e sua rimozione dalle infrastrutture di volo. La sospensione comporterà cancellazioni e dirottamenti su altri scali. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di contattare la compagnia aerea per avere maggiori informazioni.

La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che "le operazioni di bonifica per l'agibilità delle infrastrutture di volo sono state avviate sin dal primo accenno di conclusione" dell'ultima fase eruttiva dell'Etna con emissione di una nube vulcanica dal cratere Voragine. "Sono contestualmente in corso - spiega Sac in una nota - le operazioni di bonifica degli aerei contaminati a cura dei servizi manutentivi delle compagnie aeree coinvolte". Permane, al momento fino alle 18, la sospensione all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania delle operazioni in partenza e in arrivo per la contaminazione dell'infrastruttura.

Si è conclusa la fase parossistica dell'Etna, la quarta dal 4 luglio scorso con attività stromboliana che si trasforma in fontana di lava e con l'emissione di nube vulcanica alta diversi chilometri, otto l'ultima. Il tremore interno dell'edificio vulcanico rimane su livelli medio alti. La nuova attività dell'Etna si concentra al cratere Voragine, silente da oltre tre anni, la precedente emissione di cenere risaliva del 3 aprile del 2021. Con il materiale lavico accumulato con le ultime eruzione il cratere Voragine ha raggiunto quota 3.369 metri d'altezza superando il cratere di Sud-Est, che deteneva il record dal 10 agosto del 2021 e che ultime stime davano alto 3.347 metri. Quello precedente, che resisteva dagli anni Settanta del secolo scorso, era del cratere di Nord-Est.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA