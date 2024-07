Garante Palermo, maratona oratoria contro le morti nelle carceri

Oggi, davanti al tribunale di Palermo si è svolta una maratona oratoria per parlare delle morti in carcere, organizzata dal Garante dei detenuti di Palermo, Pino Apprendi. Hanno aderito il comitato esistono i diritti, Antigone Sicilia, Nessuno Tocchi Caino, le associazioni Forensi, i cappellani di Pagliarelli e dell'istituto minorile Malaspina, il comitato pari opportunità, la Maria Sanfilippo, il Centro Valdese, Raizes Teatro.

Tutti gli interventi hanno fatto rilevare come negli ultimi anni siano precipitate le condizioni dei detenuti. Dai luoghi malsani, alla mancanza di opportunità di lavoro, organici insufficienti della polizia penitenziaria, dei psicologi, assistenti sociali, servizi sanitari inadeguati sopratutto per le gravi patologie. All'iniziativa ha portato un importante contributo il presidente del tribunale Fabrizio Morosini.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA