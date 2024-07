Schifani, "all'Ars troveremo punti di sintesi su manovra"

"Ho sempre avuto il massimo rispetto del Parlamento e l'interlocuzione è sempre costate col presidente dell'Assemblea Gaetano Galvagno, al quale si riconosce autorevolezza e grande capacità di mediazione.

Ribadisco che non sono mai stato contrario agli emendamenti parlamentari sulle manovre del governo purché migliorino la qualità degli interventi sul territorio e su questo troveremo certamente punti di sintesi". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, raggiunto dall'ANSA riguardo alla manovra ter su cui si sta lavorando in commissione Bilancio e che in settimana arriverà a sala d'Ercole per l'esame.



