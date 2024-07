E' stata ritrovata dai carabinieri la panchina che ieri era stata rubata a Palermo. E' stata ritrovata nella zona dei Danisinni. Sono in corso indagini per risalire al ladro che ieri l'ha rubata in via Juvara angolo via Polara a Palermo ed era stato ripreso mentre la portava via su una Vespa. I militari hanno riconsegnato la panchina all'assessore Fabrizio Ferrandelli.



