Mangia al ristorante e si sente male, muore dopo due giorni

Una donna di 40 anni, Giuliana Faraci, originaria di Alcara Li Fusi (Messina), è morta a Sant'Agata Militello dopo essersi sentita male dopo una cena al ristorante. La famiglia, assistita dall'avvocato Salvatore Mancuso, ha presentato un esposto per chiarire le cause della morte e accertare eventuali responsabilità. La donna, venerdì sera, dopo la cena in un locale a Capo d'Orlando ha iniziato a sentirsi male. E' andata a casa e dopo che le è salita la febbre e ha iniziato a stare male ha chiamato il 118. "I medici sono andati in casa e non hanno ritenuto di dovere portare la donna in ospedale - spiega il legale - Per loro si trattava di un intossicazione alimentare e non sarebbe stato necessario il ricovero". La donna che viveva sola a Sant'Agata di Militello è stata assistita dalla madre che all'alba di oggi si è accorta che la figlia era morta.

La procura di Patti ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia. La salma è stata sequestrata e portata a Patti. La donna era segretaria del sindaco di Sant'Agata di Militello Bruno Mancuso. "L'intera comunità è sotto shock per la tragica scomparsa di Giuliana, descritta come una donna brillante e solare - dicono dal Comune di Alcara Li Fusi - L'Amministrazione Comunale e la Comunità alcarese tutta si unisce al profondo dolore della famiglia".



