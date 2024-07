Dal 22 al 28 luglio si svolge la terza edizione del 'Between Festival', che per l'occasione cresce e si trasforma nel 'Between Festival Music & Arts', evento diffuso in Sicilia tra Piazza Armerina, Aidone, Mazzarino e Pietraperzia. Tanta musica e artisti nel Festival, promosso quest'anno dall'Ente Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale; ma anche arti visive, performance multidisciplinari, esposizioni, proiezioni, presentazioni e talk.

Il Festival, prodotto e organizzato dal Saint Louis College of Music e dall'associazione culturale Globart, con la direzione artistica di Stefano Mastruzzi e Roberto Grossi, in collaborazione con il ministero degli Esteri e con OneSky Academy presieduta da Frank Alva Buecheler, propone un ampio e prestigioso cartellone con artisti di fama internazionale e da altri, per la prima volta sulla scena in Italia, sul tema diversità, incontro e identità plurali, di grande spessore e attualità. Tra i protagonisti Serena Brancale, Francesco Capiso e Musicainsieme a Librino, Nicola Piovani, Mario Venuti, Philippe Harari, Gaia e altri artisti del Mediterraneo.

Quest'anno gli organizzatori hanno deciso di investire sulla formazione attraverso la nascita di un nuovo polo culturale, il BetweenSongwriting Camp, il primo grande campus di produzione artistica del Mediterraneo, che ospiterà 50 giovani artisti provenienti da storie e radici culturali diverse: egiziani, algerini, siriani, tunisini, palestinesi, che saranno accolti e ospitati gratuitamente per partecipare a laboratori di produzione artistica. Un'occasione inedita e un esperimento visionario finalizzato a creare e consolidare, nell'incontro tra i giovani, una rete permanente di conoscenza e condivisione, che si concluderà il 26 luglio con il Concerto finale alle 21 in Piazza Cattedrale a Piazza Armerina.



