Valastro (Cri), cambiamenti climatici sono emergenza planetaria

"Il Climate Change non è un fenomeno da sottovalutare. Basti pensare che la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc) stima che entro il 2050 circa 200 milioni di persone potrebbero avere bisogno di aiuti umanitari ogni anno, proprio a causa dei cambiamenti climatici. Davanti a questo dato, è evidente che avere un approccio responsabile è fondamentale per far fronte a conseguenze spesso devastanti e l'impegno di tutti è necessario non solo a garantire l'ecosistema ma anche a salvaguardare la salute delle persone". Così il presidente della Croce rossa Italiana, Rosario Valastro che, in questi giorni, insieme alla Cri sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione in vista delle alte temperature previste in Sicilia e in diverse zona d'Italia. La campagna si chiama "Cresce il caldo, cresce la prevenzione" ed è stata realizzata in collaborazione con Legambiente.

"I cambiamenti climatici - prosegue - sono al centro della campagna Effetto Terra, attraverso la quale l'associazione vuole rendere donne, uomini e bambini consapevoli delle conseguenze dei cambiamenti climatici e pronti ad adottare comportamenti virtuosi al fine a ridurre l'impatto sulla comunità. Aumentare la resilienza e la capacità di risposta delle persone è un elemento imprescindibile davanti al riscaldamento globale e a fenomeni che ne sono conseguenza, come la desertificazione e la siccità", conclude Valastro.



