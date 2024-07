Rapina con sparatoria a noto medico a Catania, due fermi

Sono stati fermati dalla Polizia i due rapinatori che il 2 luglio scorso hanno assalito a Catania un noto medico per rubargli un prezioso orologio da 40mila euro, che il professionista aveva al polso, e ferendo la vittima con un colpo di pistola alla coscia sinistra. Sono Fulvio Antonino Amante, di 21 anni, che era agli arresti domiciliari per altra causa, e Gabriele Tosto, di 22 anni. Sono indagati per rapina a mano armata in concorso, tentato omicidio e porto e illegale e detenzione di armi. Il provvedimento non è stato confermato dal gip, ma il giudice ha emesso nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Alla loro identificazione agenti della sezione Reati contro la persona della Squadra mobile di Catania sono giunti grazie alla visione di filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona dove è avvenuta la rapina. In uno si vede Tosto, il giorno prima dell'assalto, compiere un sopralluogo. Agenti dei Falchi della Polizia hanno poi trovato lo scooter utilizzato per la rapina e uno smartphone con un chat, risalente alla notte del 2 luglio scorso, nella quale si alludeva in modo esplicito alla rapina. Successivi approfondimenti, anche di natura tecnica, come il monitoraggio dei social network, hanno, inoltre, permesso di acquisire ulteriori indizi nei confronti dei due indagati. Durante le perquisizioni domiciliari eseguita nei confronti dei due indagati sono stati trovati e sequestrati i capi di abbigliamento indossati dal Tosto durante il sopralluogo preliminare dell'1 luglio e due giubbotti anti-proiettili e una fondina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA