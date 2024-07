Si lancia nel vuoto ma poliziotti lo afferrano, salvo

Uo straniero di 27 anni che ha tentato di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto da un'altezza di almeno 20 metri, dal muro di cinta che delimita la stazione ferroviaria centrale a Catania, è stato afferrato al volo da alcuni agenti della polizia, intervenuti in seguito a una segnalazione.

Dopo alcuni tentativi per cercare di convincerlo a desistere, il giovane si è effettivamente lasciato cadere, ma gli agenti l'hanno afferrato e tratto in salvo.

La polizia ferroviaria ha chiesto l'intervento degli operatori sanitari del 118 per fornire tutte cure e per trasportare il giovane nel pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi centro per accertamenti. Privo di documenti, visibilmente frastornato, probabilmente sotto l'effetto di farmaci, il giovane non ha spiegato i motivi del suo gesto.





