Aci Castello, al via illuminazione del Castello Normanno

Il castello Normanno di Aci Castello (Catania) da ieri ha la sua illuminazione artistica, resa possibile in esecuzione di una delibera della Giunta Regionale e dall'approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali è rientrato anche in monumento con un contributo pari a 81 mila euro. A renderlo noto è il Comune della cittadine rivierasca. I lavori sono partiti nei mesi scorsi da parte della ditta aggiudicataria con l'installazione dei fari dopo aver ricevuto esito positivo da vari Enti che hanno esaminato il progetto: Soprintendenza e Capitaneria di Porto. Entusiasti i cittadini e i turisti che, passeggiando per la piazza, hanno immortalato il momento con i cellulari.

"È stato un iter durato anni, ma che finalmente in modo letterale vede la luce". A dirlo il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra che parla di un sogno coltivato e mai abbandonato. "La nostra idea è quella di riuscire a realizzare la stessa cosa per l'Isola Lachea e i Faraglioni. Abbiamo immaginato di fare questo lavoro installando dei fari potenti e precisi nel molo del porto. Continueremo a lavorare per realizzare questo sogno, anche se non possiamo nascondere che in questo caso specifico le difficoltà tecniche sono tante, una su tutte il problema legato alla navigazione e, di conseguenza, alle relative autorizzazioni da parte degli organi competenti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA