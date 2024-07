Caccia al covo Messina Denaro, fermato favoreggiatore

Arrivano i primi risultati dalle perquisizioni disposte ieri dalla Dda di Palermo, nell'ambito delle indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, in un complesso immobiliare di Mazara del Vallo. La Procura, coordinata da Maurizio de Lucia, ha disposto il fermo per detenzione illegale di arma, favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena di Giuseppe Di Giorgi, 49 anni. L'uomo avrebbe messo a disposizione dell'ex latitante un garage trasformato in un appartamentino, scoperto ieri mattina dagli inquirenti durante le perquisizioni, e tenuto illegalmente in casa una pistola con 50 proiettili di cui uno in canna.





