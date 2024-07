Borsellino: domani a Palermo il ministro Piantedosi

In occasione del 32° anniversario della strage di via D'Amelio, domani è prevista alle 10 la deposizione di Corone d'alloro alla presenza del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e del capo della polizia Vittorio Pisani, presso la lapide che, all'interno dell'Ufficio Scorte della questura di Palermo, ricorda il sacrificio dei Caduti nelle stragi di Capaci e via D'Amelio. A seguire la scopertura di una targa della rinnovata cappella della caserma "Pietro Lungaro", intitolata a San Michele Arcangelo . Infine, si terrà, presso l'Aula Corona della caserma "Pietro Lungaro", la proiezione del docufilm: I ragazzi delle Scorte "Ricordo tutto", dedicato al poliziotto Claudio Traina.



