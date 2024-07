Una Fiat Panda, probabilmente rubata, è stata abbandonata negli scivoli in mare a Sferracavallo a Palermo.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a riportare la vettura in strada e consentire le indagini per accertare cosa sia successo. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA