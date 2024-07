Siae, live di Pinguini e Vasco gli eventi più seguiti in Sicilia

Pinguini Tattici Nucleari, le due date di Vasco, Tiziano Ferro: quattro su cinque degli eventi con più partecipanti in Sicilia nel 2023 sono stati concerti. Chiude la top 5 il Carnevale di Acireale (Catania) che, per il dispiacere di qualche altro paese concorrente, si conferma quello più frequentato dell'isola con 33.130 visitatori mascherati (e non) solo nella data del 19 febbraio. Sono i dati che emergono dal Rapporto Siae 2023, nel quale vengono riportati sia i numeri relativi agli eventi locali che a quelli nazionali.

In effetti, sono i concerti gli appuntamenti con più introiti dai biglietti secondo la società. Si parla di quasi 41 milioni di euro per più di 1,1 milioni di spettatori. Per un costo medio dell'esperienza di 36,67 euro, appena un euro meno della media nazionale. Pinguini Tattici (37.686 ticket) e Tiziano Ferro (35.939) si sono esibiti allo stadio San Filippo di Messina, mentre i due appuntamenti con Vasco del 22 e del 23 giugno (36.632 e 36.710) sono stati al Renzo Barbera di Palermo.

Segue nella lista dei settori con più incassi quello delle opere di prosa, che sull'isola segnano 17,3 milioni di euro per più di 1,2 milioni di biglietti strappati e un costo medio di 14,14 euro, 2,31 in meno rispetto al dato nazionale. Terze le discoteche con i loro quasi 1,4 milioni di ingressi da 17,3 milioni di euro.

Chiudono la top 5 i parchi divertimento con 16,6 milioni di euro da 897mila visitatori e il calcio, per un milione di tifosi andati allo stadio e 11,4 milioni di euro in cassa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA