ReteImpresa Confindustria arruola Polo meccatronica Sicilia

Il Distretto produttivo Meccatronica Sicilia, che rappresenta circa 150 imprese nell'Isola, associato a Sicindustria e riconosciuto dalla Regione Siciliana, ha aderito a RetImpresa, l'Agenzia di Confindustria che dal 2009 promuove le collaborazioni e le reti d'impresa nel sistema produttivo italiano. Con sede centrale a Roma e una base associativa diffusa a livello territoriale e nei principali settori produttivi, RetImpresa può contare su un network di oltre 100 associati, tra cui Sicindustria.

"L'adesione del Polo Meccatronica Valley rafforza la nostra strategia di promuovere collaborazioni e percorsi di crescita organizzativa e dimensionale tra le pmi al Sud - dice Carlo La Rotonda, direttore di RetImpresa - Attraverso il coinvolgimento delle imprese del Polo nelle attività associative e grazie all'uso dei nostri strumenti di collaborazione, come registry - la piattaforma per l'open innovation-, potremo favorire la realizzazione degli obiettivi di innovazione e trasformazione tecnologica e digitale della Rete, creando opportunità di mercato e occasioni di networking per startup e Pmi, sia a livello nazionale che internazionale".

"Meccatronica da anni è impegnata sul territorio a sviluppare il network delle imprese aderenti promuovendo progettualità, innovazione, internazionalizzazione - afferma Antonello Mineo, presidente del Polo Meccatronica Valley - In questi anni diverse sono state le iniziative sul territorio come Bravo innovation hub Invitalia, il progetto del centro servizi a Termini Imerese con la misura Cluster Sicilia della Regione, progetto connessioni Regione Sicilia in partnership con il Comune di Palermo. Questa spinta progettuale ha attratto importanti partner come multinazionali, start up innovative, interessati a partecipare ai progetti di Meccatronica Sicilia. L'adesione a RetImpresa rientra in questa strategia di rafforzamento del network in un contesto del sistema produttivo italiano rappresentato da Confindustria, che creerà le condizioni per affrontare le sfide che ci aspettano come quelle del Pnrr e del Green Deal".

Per il presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo "si tratta di un risultato importante che testimonia il ruolo sempre più strategico della nostra associazione all'interno del sistema confindustriale: il nostro obiettivo è quello di garantire opportunità e servizi alle nostre imprese associate ed è ciò che stiamo facendo anche attraverso il Polo Meccatronica Valley".





