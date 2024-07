Falcone-Borsellino, quadro di Puglisi all'aeroporto di Palermo

"Dei di Lava: Paolo Borsellino e Giovanni Falcone", è il titolo dell'opera che sarà svelata venerdì 19 luglio, alle 10.30, all'Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino di Palermo (Sala partenze, terzo livello del terminal passeggeri), proprio nel giorno del trentaduesimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Il lavoro dell'artista Edoardo Puglisi è dedicato ai due giudici uccisi dalla mafia nel 1992, cui è intitolato lo scalo siciliano.

L'opera è stata donata alla Fondazione Federico II, presieduta da Gaetano Galvagno che, in accordo con la Gesap, presieduta da Salvatore Burrafato, ha scelto di esporla nell'hub palermitano dal quale nel 2024 transiteranno circa nove milioni di passeggeri. Durante lo svelamento sarà presente l'artista, riconosciuto in tutto il mondo come uno fra i maggiori esponenti, nel panorama internazionale, del nouveau réalisme.

Il ciclo di opere in questione, "Dei di Lava" di Edoardo Puglisi, nasce alla fine degli anni '90. Gli Eroi siciliani, Borsellino e Falcone, resuscitano dalla cenere, in questo caso la cenere vulcanica, per proclamare un monito: "Quando un popolo non segue l'esempio dei suoi eroi è destinato a piangere continuamente sangue".

"Abbiamo accolto con grande emozione la donazione alla Fondazione Federico II Di questa opera da parte dell'artista Edoardo Puglisi - afferma Gaetano Galvagno, presidente della Fondazione Federico II -. Scegliere di esporla all'aeroporto assume diversi significati: è un altro piccolo tassello per non dimenticare il sacrificio di due eroi della lotta alla mafia in un luogo da cui transitano milioni di persone di ogni nazionalità. Inoltre, riteniamo sia il luogo ideale per l'omaggio a un artista che, partendo dalla sua Sicilia, ha iniziato un viaggio artistico internazionale e che, alla fine, è tornato in Sicilia. Un artista che merita il plauso della sua Terra".

"La memoria è fondamentale, e celebrarla è necessario per educare le generazioni future al concetto di legalità - dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap -. Ricordare con un'opera d'arte due grandi figure simbolo di legalità e della lotta alla mafia, proprio nell'aeroporto a loro intitolato, ci riempie di orgoglio".



