Rapina e accoltella vittima, pm chiede 12 anni

Dodici anni e quattro mesi di carcere sono stati invocati dal pm della Procura di Marsala Giuseppe Lisella per Giuseppe Vitale, 30 anni, di Mazara del Vallo (Tp), pregiudicato, sotto processo davanti al Tribunale di Marsala con l'accusa di avere rapinato e accoltellato al volto un venditore ambulante bengalese. Il fatto è avvenuto a Mazara del Vallo il 23 luglio dello scorso anno.

Secondo l'accusa, il pregiudicato sferrò due fendenti al volto dell'ambulante (Nizam Uddin) per aprirsi una via di fuga dopo avergli sottratto circa 1400 euro. Dopo la denuncia sporta dalla vittima, le forze dell'ordine avviarono indagini che successivamente sfociarono nell'individuazione e nell'arresto, su richiesta della Procura di Marsala, del presunto rapinatore.

Nel processo, l'ambulante rapinato si è costituito parte civile.

Alla fine di novembre del 2017, il Vitale era stato arrestato dai carabinieri per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti. Si era presentato alla stazione dei carabinieri di Mazara, danneggiando il citofono e inveendo contro i militari dopo che questi avevano scoperto e sequestrato della marijuana nell'abitazione di una sua amica.



