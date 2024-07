Carceri: Bernardini, serve liberazione anticipata speciale

"Per cercare di ridurre il sovraffollamento nelle carceri, abbiamo elaborato, insieme a Roberto Giachetti, una proposta di legge sulla liberazione anticipata speciale, che era già stata introdotta in passato, e dunque testata, quando l'Italia fu condannata, e adesso ci stiamo avvicinando, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per trattamenti inumani e degradanti". Lo ha detto Rita Bernardini, presidente di "Nessuno tocchi Caino", a margine della conferenza tenuta a Marsala dopo aver visitato, ieri mattina, la Casa circondariale di Trapani.

"Quando venne varata la liberazione anticipata speciale - ha aggiunto Bernardini - c'era il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri (governo Monti, ndr). Solo che ora stiamo incontrando diverse difficoltà. La nostra proposta di legge è stata, infatti, spostata in discussione in aula alla Camera dal 17 al 23 luglio. Intanto, siccome è in discussione al Senato il disegno di legge di conversione del decreto Nordio sulle carceri, stiamo cercando di infilare lì la nostra proposta con un emendamento. Ci auguriamo che qualcuno della maggioranza si metta una mano sulla coscienza. Forza Italia si è detta a favore di questa proposta. Siamo arrivati a 57 detenuti e sei agenti di polizia penitenziaria che si sono suicidati. E' una situazione che in passato non si è mai registrata".



