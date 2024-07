Borsellino: le Orestiadi lo ricordano con un testo di Fava

Come ogni anno, le Orestiadi, il 19 luglio a Gibellina, ricordano Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, attraverso il teatro. Quest'anno, nell'anniversario della strage di Via D'Amelio, andrà in scena alle Orestiadi "La Grande Menzogna", testo scritto e diretto da Claudio Fava con David Coco (venerdì 19 luglio alle 21), che sarà anticipato, alle 19.30, da "Parole di Legalità", incontro in cui Lirio Abbate dialogherà con Rino Giacalone, evento organizzato in collaborazione con l'Associazione Terzo Tempo S.C.A.

In questo nuovo testo drammaturgico, che vede Claudio Fava firmare anche la sua prima regia teatrale, si indaga il clamoroso furto di verità subito dall'Italia dopo la morte di Paolo Borsellino. Protagonista è lui, il giudice palermitano ucciso nell'attentato di via D'Amelio nel '92, raccontato non più - com'è sempre accaduto - nel momento della solitudine e della morte ma nella condizione risolta di chi non c'è più. E può dire, indicare, pretendere.



