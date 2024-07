Borsellino, fino al 19 tante iniziative per ricordarlo

Entrano nel vivo le manifestazioni in occasione del 32esimo anniversario della strage di via D'Amelio, a Palermo, dove il 19 luglio del 1992, persero la vita Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Domani a Catania, alle 16, su iniziativa dei gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia, al Romano Palace Luxury Hotel di via Kennedy 28, è in programma la terza edizione della manifestazione "Parlate di mafia". Prevista la presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; Salvo Pogliese, senatore Fratelli d'Italia e coordinatore regionale per la Sicilia Orientale; Manlio Messina, vice presidente di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati; Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana; Enrico Trantino, sindaco di Catania, Giampiero Cannella, assessore comune di Palermo e coordinatore regionale per la Sicilia Occidentale di Fdi; Lucio Malan, capogruppo di Fdi al Senato; Giovanni Donzelli, deputato FdI e responsabile dipartimento organizzazione; Arianna Meloni, responsabile della Segreteria politica e del tesseramento Fratelli d'Italia. Nel corso del pomeriggio è previsto anche un intervento della presidente della commissione nazionale Antimafia Chiara Colosimo, di Wanda Ferro, sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Interno e di Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia.

Venerdì 19 luglio alle ore 12.30 nella sala stampa del Palazzo dei Normanni a Palermo si terrà invece la conferenza stampa di Fratelli d'Italia sull'attività svolta dalla Commissione Antimafia in questa legislatura. Saranno presenti il presidente di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan, il deputato di Fdi Carolina Varchi, capogruppo in commissione Giustizia alla Camera, il senatore di Fdi Raoul Russo e alcuni componenti della Commissione Antimafia di Fdi.

Intanto oggi pomeriggio, nel cortile Maqueda di Palazzo dei Normanni, è stata inaugurata l'installazione che vede la proiezione del volto sorridente di Paolo Borsellino, per un'iniziativa voluta dal presidente della commissione Antimafia, Antonello Cracolici, d'intesa con il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno. L'installazione sarà visitabile fino al 18 luglio dal 19 si sposterà in via D'Amelio.

Il Movimento delle Agende Rosse, in collaborazione con la Casa di Paolo, invece, ha organizzato iniziative, tra la Casa di Paolo, in via della Vetriera 57 , e via D'Amelio. Domani, 17 luglio, alle 16, è in programma il nono compleanno della Casa di Paolo. Il 18 luglio, alle 18, sempre alla Casa di Paolo, invece, verrà presentato il libro di Flavio Barattieri "Dialoghi con Lito, 'Ndrangheta a Calabria - Lombardia". Il 19 luglio, in via D'Amelio, nel luogo dell'attentato, le iniziative avranno inizio alle 14.45, con l'evento "Noi sappiamo chi siete", con testimonianze di familiari delle vittime di mafia. Alle 16.59, nel momento esatto dell'esplosione, verrà osservato un minuto di silenzio. Salvatore Borsellino leggerà la poesia "Giudice Paolo" di Marilena Monti. Alle 17. 30 poi seguirà il dibattito "Dietro le stragi: verità nascoste, verità negate". Le attività del Movimento delle Agende Rosse verranno poi sospese per permettere alla fiaccolata, organizzata dal Forum 19 luglio, con partenza alle 20 da piazza Vittorio Veneto, di arrivare fino all'albero della Pace di via D'Amelio. Poi, alle 21.30, prevista la proiezione del docufilm "Lo so chi siete" di Silvia Cossu, dedicato alla vita di Vincenzo Agostino.

Da domani, 17 luglio e fino al 19, invece, a Palazzo Jung, sede del Museo del Presente, l'Agenzia Italiana per la Gioventù, organizza un workshop dal titolo "Legalità è libertà, giovani europei per un nuovo movimento culturale". Alle 16.30, introdurrà i lavori Federica Celestini Campanari, commissario straordinario dell'Agenzia Italiana per la Gioventù. Poi il 18 luglio, alle 18, sempre a Palazzo Jung, è in programma il concerto per la legalità nell'ambito del quale si esibiranno il coro "Noi posso" di Vittoria, l'orchestra dei ragazzi della diocesi di Marsi, i BoidiBros e gli Snap out. A seguire interverranno il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, la presidente della Fondazione Falcone, Maria Falcone; Giulio Campo e Roberta Polacchini, del centro Studi Paolo e Rita Borsellino; Michele Sciscioli, capo dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale per la presidenza del Consiglio dei Ministri e Federica Celestini Campanari, commissario straordinario per l'Agenzia Italiana per la Gioventù. Il 19 luglio, invece, il workshop si concluderà, alle 12, con l'intervento del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.



