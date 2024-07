Sindaco Palermo penultimo in classifica gradimento sindaci

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è al penultimo posto, l'ottantesimo, - insieme a quello di Roma, Gualtieri - nella classifica del gradimento stilata dal Sole24ore. L'ultimo è il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida che chiude la classifica col 42% dei consensi. La domanda del sondaggio è : "Le chiedo un giudizio complessivo sull'operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali lei voterebbe a favore dell'attuale sindaco?".

Lagalla è al 45% registrando un -2,6% rispetto al 2023 quando aveva il 52,5%. Il sindaco di Siracusa Francesco Italia è al settantesimo posto col 48,5% perdendo il 6,9%. Il sindaco siciliano più in alto in classifica è Giuseppe Cassì a Ragusa col 60% ma anche lui ha perso 2,9 punti percentuali. Il sindaco di Catania Enrico Trantino è al 17esimo posto (prima di quello di Milano Sala) col 57,5% e ha perso 8,6 punti percentuali.

L'unico sindaco che avanza in classifica è quello di Messina Federico Basile che dal 45,5% passa al 52%. Il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro ha il 55% ma ha perso il 3,3%. Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha il 54,5% e ha perso il 5,9%.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA