Siccità: agricoltore attinge a fontanella, mezzo sequestrato

Colto in flagranza dai vigili urbani mentre, attingendo a una fontanella dell'acquedotto comunale, riempiva la sua autobotte, gli è stato sequestrato il mezzo. E' accaduto a Marsala, dove il sindaco Massimo Grillo, in questo periodo di emergenza idrica, ha recentemente emanato un'ordinanza con cui vieta l'utilizzo dell'acqua proveniente dai pozzi comunali per scopi che non siano quelli alimentari, domestici e igienico sanitari.

"Non c'è ancora piena consapevolezza della grave emergenza idrica che investe la Sicilia e, quindi, anche Marsala - si legge in una nota del Comune - Le falde si stanno abbassando notevolmente e, pertanto, c'è la necessità di adottare comportamenti responsabili così come prevede l'ordinanza del sindaco". Il sequestro è avvenuto in contrada Ciappola, nell'estremo versante nord del territorio. Su un mezzo, l'agricoltore aveva posto un serbatoio della capienza di 200 litri. "Si presume - prosegue la nota - che il trasgressore avesse compiuto precedenti prelievi della risorsa idrica, trasportandola nel proprio pozzo privato". In centro cittadino, invece, è stato multato un marsalese che aveva lasciato il motore dell'acqua acceso, con la preziosa risorsa che scorreva per strada.



