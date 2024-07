Rubato pulmino per disabili a Palermo

"Ignoti hanno rubato il pulmino della "Asd SporT21 Sicilia", un Citroen Jumper 9 posti, di colore grigio chiaro, acquistato poco più di due mesi fa e utilizzato per le attività sportiva e sociale dei nostri ragazzi disabili che ieri sera era posteggiato in via Cimabue". Lo scrive nel suo profilo Facebook Giampiero Gliubizzi, presidente dell'associazione sportiva dilettantistica di volontariato, nata 7 anni fa, e iscritta al Registro regionale del volontariato siciliano dal 2019, che si occupa di attività motoria, sportiva agonistica e di promozione sociale sul territorio.

"SporT21 Sicilia" organizza e partecipa ad iniziative sociali coinvolgendo atleti con disabilità intellettiva relazionale. "Il furto del pulmino - prosegue Gliubizzi - è per noi un danno non solo economico, ma anche operativo. Avevamo, infatti, già calendarizzato diversi eventi, tra luglio e agosto, per promuovere il lavoro dei ragazzi con il progetto Birra T21 che adesso non potremo portare avanti come pensavamo, oltre alle altre iniziative, come per esempio utilizzarlo presto per l'attività sportiva fuori Palermo". Per l'acquisto del mezzo 183 sostenitori avevano partecipato a una raccolta di fondi.



