Operativo hotspot a Pantelleria per accogliere migranti

Alla presenza del prefetto di Trapani, del sindaco di Pantelleria e dei rappresentanti delle forze di polizia, stamani è stato dato l'avvio dell'operatività dell'hotspot di Pantelleria, per la gestione amministrativa degli stranieri provenienti da eventi di sbarco. L'hotspot è un centro governativo gestito dal Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione del ministero dell'Interno, la cui responsabilità dei servizi di ordine e sicurezza pubblica è demandata al questore. All'interno della struttura, dopo le prioritarie operazioni di accoglienza degli stranieri, si espleterà, dapprima, la fase di identificazione e foto-segnalamento dei migranti, quindi quella di trattazione amministrativa sia con riguardo ai richiedenti asilo sia nei confronti dei cosiddetti migranti economici, non richiedenti la protezione internazionale. I servizi di vigilanza e di ordine e sicurezza pubblica nell'hotspot saranno svolti da personale di tutte le forze di polizia e vedranno il coinvolgimento dei reparti inquadrati che il Dipartimento di pubblica sicurezza ha messo a disposizione del questore di Trapani.

Nella sala consiliare del Comune di Pantelleria il questore ha presieduto uno specifico tavolo tecnico durante il quale sono state illustrate le linee guida operative da attuare all'interno dell'hotspot e nelle fasi successive agli sbarchi.



