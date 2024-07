I leoni in bronzo di Rivalta in esposizione a Noto

Approda al Parco dell'anima di Noto, Davide Rivalta, scultore bolognese contemporaneo, protagonista di un grande successo internazionale. Venerdì 19 luglio alle ore 19 l'artista presenterà due opere in bronzo di una delle sue serie più celebri, quella dei "Leoni" che saranno esposte nell'oasi agro culturale fondata da Alessia Montani e Luigi Grasso con M'AMA.ART e AVASIM-MAMA.SEEDS, nei terreni dello Zahir Country House e dell'antica masseria La Corte del Sole.

Noto a livello internazionale per le sue opere che rappresentano animali veri in stato di cattività, e quindi sradicati da loro ambiente naturale, da lui stesso incontrati e fotografati, Davide Rivalta con la sua pratica "ridona" libertà e dignità a queste creature, collocando la loro riproduzione scultorea (spesso in bronzo) nell'ambiente antropizzato: luoghi pubblici come parchi e piazze, ma anche musei e siti istituzionali, vengono popolati da gorilla, leoni, aquile, rinoceronti, bufale e cavalli che si riappropriano così dello spazio che l'essere umano ha loro sottratto.

Ritratti in pose familiari, i due leoni in bronzo di 560 e 682 chilogrammi fanno parte della serie che l'artista ha realizzato nel 2017 e i cui esemplari si trovano a Roma sulle scalinate della Gnam - Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, davanti alla sede centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Piazzale di Porta Pia, nel Cortile d'Onore del Palazzo del Quirinale e in altre sedi istituzionali di prestigio e collezioni private.



