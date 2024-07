Enna, illuminazione pubblica a basso impatto ambientale

Realizzare un sistema di illuminazione pubblica ad alta tecnologia con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e quindi l'impatto ambientale, offrendo, al tempo stesso, alla cittadinanza, un servizio affidabile e performante funzionale a una città più moderna. È l'obiettivo del project financing, attuato mediante una concessione della durata di 12 anni, per il Comune di Enna da parte di Genera Group, azienda italiana specializzata in progetti nel settore dell'efficienza energetica e della decarbonizzazione.

Il sistema di illuminazione, oggi pienamente operativo, grazie alla tecnologia a led comporterà un risparmio energetico superiore al 65% rispetto ai consumi precedenti l'intervento, permettendo una riduzione di emissioni di CO2 di oltre 720 tonnellate all'anno.

Il progetto che fa di Enna una città all'avanguardia nel servizio di illuminazione, con l'obiettivo di innovare verso un concetto di smart city connessa e digitalizzata, rientra nella strategia di partnership che Genera offre alle Pubbliche Amministrazioni per la riqualificazione delle infrastrutture energetiche e per la generazione di un impatto positivo sui territori e sulle comunità locali, dice Genera group.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA