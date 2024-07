Cresce consenso per governatore della Sicilia Schifani, +6%

Renato Schifani è il governatore che più di tutti tra i presidenti di Regione ha aumentato il proprio consenso nell'ultimo anno con un balzo in avanti di 6 punti: dal 51% del 2023 all'attuale 57%. Schifani si piazza all'8 posto nella governance poll, tradizionale indagine del Sole24Ore, classifica guidata quest'anno dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, col 68% dei consensi, 4 punti in più dell'anno scorso. Rispetto a due anni fa, quando Schifani ottenne il 42,1% vincendo le elezioni in Sicilia, il consenso nei confronti del governatore è aumentato del 14,9%. Anche in questo caso è la performance più alta tra i presidenti di Regione in carica, meglio ha fatto solo Stefano Bonaccini (+15,5%), che due giorni fa però si è dimesso da presidente dell'Emilia Romagna dopo essere stato eletto al Parlamento europeo.



