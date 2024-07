Caporalato, controlli dei carabinieri del Nil nel trapanese

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, in sinergia con l'Arma territoriale, hanno controllato diverse aziende agricole della provincia nell'ambito di una serie di iniziative finalizzate al contrasto del fenomeno del caporalato e del lavoro sommerso. A finire sotto l'attività ispettiva dei carabinieri sono state 6 imprese nel settore agricolo, di cui 4 risultate irregolari; tra le violazioni in materia di lavoro più ricorrenti sono state rilevate la mancata formazione e informazione dei lavoratori; la mancata sorveglianza sanitaria; e la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale.

E' stata accertata anche la presenza di 2 lavoratori in nero su un totale di 24 controllati, di cui anche un minore extracomunitario. Nei confronti di un'azienda è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per aver occupato "in nero" oltre il 10% dei lavoratori, con una sanzione aggiuntiva di 3mila e 700 euro.

Sono state, inoltre, commiunate ammende per un totale di oltren 82mila euro, e sanzioni amministrative per un totale di 7mila e 800 euro.

I titolari delle aziende risultate irregolari sono stati inoltre deferiti alla Procura della Repubblica.



