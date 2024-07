A Scicli in mostra "l'informale tra Balla e Rotella"

Giovedì 18 luglio alle 19 la Galleria Quam, a Scicli, inaugura: "L'Informale tra Balla e Rotella. Percorsi dalla prima astrazione ai nuovi realismi", una mostra imperdibile per i cultori dell'arte italiana e per chi non ha possibilità di vedere queste stesse opere nei musei d'arte contemporanea di tutto il mondo. Una importante e rara opera di Giacomo Balla, realizzata nel 1915, apre il percorso che porta rapidamente il visitatore al fulcro della mostra, l'Astrattismo e l'Informale. In mostra quasi quaranta opere, tra cui una tela del 1955 di Piero Dorazio, una tempera di Carla Accardi del 1961, un'olio del 1962 di Capogrossi, ma anche illustri siciliani meno conosciuti, come il catanese Concetto Maugeri, tra i firmatari del Gruppo Forma 1. Diverse le opere di Giulio Turcato, che fanno da ponte tra l'astrazione e autori più dichiaratamente dell'Informale come Emilio Vedova e Antonio Corpora, di cui è in mostra l'opera del 1951 esposta alla XXV Biennale di Venezia. La mostra si conclude idealmente con un'opera di Pino Pinelli, con cui le riflessioni storico-artistiche toccano anche la ricerca analitica.

L'ingresso è gratuito e la mostra sarà visitabile fino al 31 agosto.



