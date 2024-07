Un anziano di 74 anni, Giovanni Micali, ha perso la vita nel villaggio di Altolia a Messina questa notte all'interno della sua abitazione a causa di un rogo che è scoppiato, a quanto pare in maniera accidentale, mentre lui stava dormendo. I vigili e i carabinieri sono giunti sul posto dopo l'allarme ma per Micali non c'era più nulla da fare e il suo corpo è stato trovato semicarbonizzato dai soccorritori.

