Recuperato cadavere a Vulcano, è un residente a Lipari

E' un cittadino romeno di 34 anni, residente a Lipari da circa dieci anni, il giovane ritrovato cadavere in mare, la notte scorsa al largo di Vulcano. Inizialmente, per via dell'abbigliamento, si era pensato ad un diportista. A riconoscerlo un suo ex datore di lavoro del settore edile. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo ma, sembrerebbe, che il giovane, a bordo di un gommone, partito da Lipari, fosse diretto a Vulcano per trascorrere una serata in discoteca.

Per cause, in corso d'accertamento, sarebbe stato sbalzato in mare e, non sapendo nuotare, è annegato. Non è chiaro se fosse solo a bordo del piccolo natante.



