"Santa Rosalia liberaci dalle auto". È quanto si legge su un lenzuolo esposto su un balcone in via Vittorio Emanuele a Palermo, lungo l'itinerario del carro in occasione del 400° Festino. "È questo che chiediamo alla Santuzza e alle persone di buona volontà" dice il Comitato "per una mobilità davvero sostenibile anche a Palermo".



