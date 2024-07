Roger Federer arrivato a Palermo con un jet privato

L'ex campione di tennis Roger Federer è arrivato a Palermo con un jet privato all'aeroporto 'Falcone Borsellino'. King Roger è stato riconosciuto da tanti passeggeri che hanno chiesto autografi e scattato alcuni selfie.

Non si conoscono i motivi della presenza in città del tennista, che ieri sera a Roma ha assistito con moglie e figli al concerto dei Coldplay all'Olimpico. A Palermo stanno per iniziare il torneo Wta 250 Ladies Open giunta alla 35/a edizione nei campi del Country Time Club.



