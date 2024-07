Una mostra su biodiversità e Santa Rosalia a Villa Niscemi

Un progetto espositivo su biodiversità e Santa Rosalia nell'ambito di Ispamed 2024, la conferenza internazionale sulla sostenibilità in agricoltura che si svolge nel Campus universitario del Parco d'Orleans a Palermo, è stato presentato a Villa Niscemi dal professor Girolamo Cusimano, alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e di scienziati e studiosi provenienti da tutto il mondo.

La mostra contiene tre differenti anime artistiche, cucite tra loro dal segno della Santa; la pittrice siciliana Giovanna Mancuso, il gruppo Sketchcraw di Palermo e i fotografi palermitani Salvo Veneziano e Giuseppe Sinatra.

L'installazione, in occasione delle manifestazioni per il 400° anniversario del Festino dedicato alla Santa Patrona della città, sarà visitabile a Villa Niscemi sino al 24 luglio per essere poi spostata a Bivona il 27 luglio e a Santo Stefano Quisquina giorno 1 agosto 2024 (dove sarà fruibile fino al 20 agosto prossimo).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA