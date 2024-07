Stromboli: Ingv, conclusa eruzione, nessuna colata attiva

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dall'analisi delle immagini delle telecamere della rete di sorveglianza e da personale Ingv in campo è possibile osservare che la colata sulla Sciara del fuoco generata dall'attività effusiva di ieri si è arrestata. Al momento non ci sono colate attive.

Successivamente al fenomeno parossistico si registrano variazioni morfologiche dell'area craterica dove persiste la mancanza di attività esplosiva. L'ampiezza media del segnale sismico è su livelli bassi con poche oscillazioni sul livello medio. L'analisi dei sismogrammi evidenzia un'attività sismica bassa.

"Per quanto riguarda le deformazioni - conclude la nota -, la rete clinometrica, dopo il transiente registrato durante l'attività parossistica di ieri, non evidenzia variazioni significative. La rete Gnss non registra variazioni significative".



