Rissa in un bar a Palermo, due arresti e due denunce

Due tunisini di 21 e 22 anni arrestati e due bengalesi di 37 e 36 anni denunciati per la rissa scoppiata in un bar di via Maqueda, a Palermo, che ha causato due feriti (uno grave). I due tunisini non volevano pagare il conto e hanno colpito alla testa, con una bottiglia, il titolare del bar, soccorso dai sanitari del 118 e finito all'ospedale come gli altri coinvolti nella rissa, compresi i due dipendenti bengalesi. Ingenti i danni al locale.

I carabinieri hanno eseguito le indagini, sentito i testimoni e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. I due arrestati fanno parte di un gruppo di ragazzi che stazionano nella zona di via Maqueda all'altezza di via Fiume, dove nei giorni scorsi un loro connazionale è stato pestato da un gruppo di palermitani, provenienti dal vicino mercato di Ballarò, ed è in coma.



