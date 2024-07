Destinazione Palermo, un biglietto unico per arte e natura

Arte e natura con un solo biglietto. L'Orto Botanico, lo Steri, il museo d'arte contemporanea "Riso" e quello archeologico "Salinas" fanno rete e offrono un unico pass per la visita con un risparmio del 20 per cento sul singolo ingresso. Destinazione Palermo, sempre di più la Sicilia punta sui beni culturali e sul turismo.

Presentata stamattina al Terminal crociere del porto una doppia iniziativa, nata dalla collaborazione tra l'Assessorato regionale ai Beni culturali e l'Università col Patrocinio del Comune di Palermo e rivolta soprattutto ai croceristi. Oltre al biglietto unico, chi arriva a Palermo trova un nuovo Front Office multilingue, realizzato da Coopculture e SiMuA-Unipa, che informa sulle più importanti destinazioni culturali e sulle tante attrattive della città da conoscere attraverso quattro itinerari principali: Palermo felicissima, percorso arabo normanno, Palermo dei musei, la Kalsa. Sono informazioni scaricabili anche attraverso una web app dedicata (app@destinazionePalermo). È l'inizio di una sinergia che coinvolgerà sempre più siti monumentali, come ha affermato l'assessore comunale al Turismo Alessandro Anello, rendendo Palermo sempre più internazionale. Sulla stessa lunghezza d'onda il rettore Massimo Midiri, che ha ricordato come l'Università punti su una sempre maggiore fruizione dei suoi spazi museali.

"E' una nuova strategia per i beni culturali", ha detto l'assessore ai beni culturali della Regione Siciliana Francesco Paolo Scarpinato, "una scelta politica che punta su programmazione e aumento della fruizione consapevole. Il primo passo di un progetto atteso da tempo, soprattutto dagli operatori turistici e culturali". Palermo, ma non solo perché è tutta la Sicilia ad essere un museo a cielo aperto, ha sottolineato Scarpinato, comunicando, fra l'altro, che le presenze turistiche ad Agrigento, capitale della cultura di quest'anno, hanno tagliato il traguardo del milione.



