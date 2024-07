Cultura: Marsala, quarta edizione "Il Mare colore dei libri"

Si terrà dal 26 al 28 luglio, a Marsala, la quarta edizione de "Il mare colore dei libri", festival letterario che promuove le produzioni editoriali contemporanee e valorizza l'importanza della lettura. Alla fiera del libro vengono annunciati "i migliori rappresentanti dell'editoria indipendente e un ricco programma culturale".

Quest'anno, cambia ancora la location: dopo Villa Cavallotti e piazza della Repubblica, "Il mare colore dei libri" farà il suo ingresso nel contenitore storico-culturale del Complesso monumentale San Pietro che "sta vivendo - spiega una nota dell'ufficio stampa della manifestazione - una fiorente operazione di valorizzazione del suo patrimonio grazie al finanziamento del Fondo Cultura che trasformerà il sito in un vero e proprio Polo Culturale". Ci sarà spazio anche per i più piccoli con attività ludiche curate da Matilde Treno che si terranno in un luogo antico e restaurato che riapre per l'occasione: l'ex Chiesa San Giovannello di via Andrea D'Anna, alle spalle del complesso San Pietro.

Nella tre giorni, il festival aprirà le porte al pubblico alle 17.30 con iniziative culturali che si terranno dalle 18 a mezzanotte. Ogni ora, sono previsti 4 incontri in contemporanea in quattro diversi punti del Complesso San Pietro; negli stand espositivi si potranno trovare (ed acquistare) i cataloghi di diversi marchi editoriali. Tra i primi nomi che arricchiranno il cartellone de 'Il mare colore dei libri', Giuseppina Torregrossa, Attilio Bolzoni, Giuseppe Culicchia, Eleonora Lombardo, Maurizio Carta, Giacomo Pilati, Marinella Manicardi.

Nel corso della manifestazione ci sarà una particolare serata in ricordo del sociologo e attivista Danilo Dolci. Il Festival è promosso da Navarra Editore, presente con tutti i suoi autori, con il patrocinio del Comune di Marsala. La direzione artistica è curata da Ottavio Navarra, Paolo Navarra e Micaela Di Caprio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA