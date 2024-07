Street Art: a S. Croce Camerina "Crucivia" in piazza degli Studi

Tra memoria e presente, storia e magia, in un incontro fra popoli e culture, è iniziato "Crucivia", il progetto di arte pubblica che coinvolge il comune di Santa Croce Camerina (Ragusa) nello stesso solco che dal 2015, a Ragusa, ha dato vita a 5 edizioni "FestiWall" e poi a "Bitume" - industrial platform of Art, fino alle più recenti operazioni effettuate a Trapani e Comiso (Ragusa).

Stavolta, protagonista dell'evento, in programma fino al 18 luglio, sarà Milu Correch, artista argentina, impegnata sul doppio prospetto che in piazza degli Studi guarda gli istituti scolastici "Psaumide di Camarina" e "Fabio Besta", spazio scelto per realizzare un'opera unitaria. 33 anni originaria di Buenos Aires, conosciuta per i grandi murali figurativi in cui ritrae la straordinarietà della gente comune ammantata da atmosfere magiche, Milu dialogherà con un luogo frequentatissimo da tutte le famiglie santacrocesi, omaggiando al contempo l'interculturalità e la convivenza fra le varie comunità che abitano la "città del sole". Il suo intervento per "Crucivia", sostenuto dal sindaco Giuseppe Dimartino e da tutta l'amministrazione per coronare la rigenerazione di piazza degli Studi e i lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza degli istituti scolastici, sarà il frutto di un percorso di studio svolto insieme al curatore dell'evento, Vincenzo Cascone, seguendo la storia di Santa Croce Camerina, stratificata nella memoria collettiva, alla ricerca del "genius loci", fra realtà e fiaba, cronache del passato e "cunti", fino a imbattersi nelle "truvature", le leggende sui tesori nascosti vincolati da incantesimo, tramandate oralmente dai contadini, spesso confinate nell'ambito della credulità popolare ma non di rado legate a riferimenti storici precisi, a fatti accaduti, oppure alla necessità di comprendere meglio la natura e i suoi misteri.





