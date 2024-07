Ron, Vecchioni e Consoli nell'estate pollinese

Tanti i grandi nomi per la rassegna "estate pollinese" che prende il via il 13 luglio con il concerto del cantautore Ron al teatro Pietra Rosa di Pollina (Palermo). Teatro ricavato nella roccia, su progetto dell'architetto veneziano Antonio Foscari, che gode di uno scenario unico e incantevole sulla costa tirrenica della Sicilia.

Il concerto di Ron, con inizio alle ore 22, è con ingresso gratuito, sino ad esaurimento posti. Il cantautore è in tour con "Come una freccia in fondo al cuore".

La rassegna vede in cartellone Carmen Consoli (9 agosto), Roberto Vecchioni (12 agosto), Daniele Silvestri (16 agosto), Roberto Lipari (28 agosto) e tanti altri artisti come Sergio Vespertino (22 agosto), Massimo Minutella, Alessandra Salerno, gli Ottoni Animati e Sasà Salvaggio in "Sicilia che meraviglia" il 10 agosto e poi teatro con commedie, prose, e proiezione di film.

La rassegna si snoderà tra il teatro di Pollina e il teatro Parco Urbano di Finale. L'appuntamento conclusivo è programmato per il 24 e 25 agosto con la quindicesima edizione del Valdemone Festival che vede la presenza di diversi artisti esibirsi nel borgo medievale di Pollina.

"Pollina sempre più si scopre e si afferma come una destinazione turistica - sottolinea il sindaco Pietro Musotto - e queste iniziative sono volte a far conoscere ancora di più il nostro borgo tra cultura, natura e mare". Musotto anticipa l'apertura, entro luglio, del Parco di Serradaino con un percorso naturalistico all'interno del bosco.



