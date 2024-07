Rissa e aggressione a commerciante in via Maqueda a Palermo

Primo pomeriggio senza presidio di polizia e carabinieri e scatta di nuovo la rissa con un ferito in centro a Palermo. Il titolare di un bar in via Maqueda è stato ferito in modo gravissimo e nella stessa zona è stato pestato un ragazzo di 20 anni nel corso di una spedizione punitiva. Sono intervenuti in massa gli agenti di polizia e i sanitari del 118. "Dopo il pestaggio dei giorni scorsi era stato disposto un presidio permanente delle forze dell'ordine e non si erano registrate risse - dicono i residenti - Oggi pomeriggio invece c'è scappato di nuovo il ferito. Questa zona di via Maqueda è in mano a bande che si contendono il territorio. Noi residenti siamo vittime di questi balordi che trascorrono qui intere giornate. La rissa e l'aggressione è avvenuta sotto gli occhi di turisti spagnoli e australiani terrorizzati".



