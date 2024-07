Mafia: tentativo di influenzare elezioni a Sciacca

Le indagini della Dda di Palermo che hanno portato all'arresto di 7 persone nell'ambito di un'inchiesta su presunte infiltrazioni mafiose in appalti pubblici avrebbero dimostrato anche il tentativo di influenzare le elezioni comunali del 2022 a Sciacca (Agrigento). Il nuovo reggente della famiglia mafiosa avrebbe incontrato un candidato al consiglio comunale per garantirgli appoggio politico. Il Gip ha ritenuto che ci siano elementi idonei per contestare agli indagati il reato di "scambio elettorale politico mafioso".





