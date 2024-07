Mafia: arrestato ex responsabile protezione civile Agrigento

Tra i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip su richiesta della Dda nell'ambito di un'indagine sulla famiglia mafiosa di Sciacca, c'è l'ex responsabile della protezione civile di Agrigento, Maurizio Costa, 64 anni, accusato di corruzione e di falso. Nel 2021, in cambio dei lavori presso la propria abitazione, avrebbe agevolato la società riconducibile a uno degli imprenditori mafiosi per l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'hub vaccinale di Sciacca, attestando falsamente il possesso di una certificazione indispensabile per ottenere i lavori.

Lo stesso dirigente avrebbe favorito l'affidamento diretto verso la stessa società dei lavori relativi allo "sgombero e ripristino del manto stradale nel Comune di Lucca Sicula (Ag)", al "ripristino della pavimentazione stradale di collegamento in alcune contrade del comune di Caltabellotta" e all' "l'intervento di recinzione dell'area posta sotto sequestro dell'autorità giudiziaria in località Scala dei Turchi nel comune di Realmonte".



