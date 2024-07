Incendio in azienda del Trapanese, distrutti 13 mezzi

Un incendio si è sviluppato nello spiazzale esterno della 'Pro.co.i.tec. srl' in contrada Magaggiari a Partanna (Trapani). Le fiamme hanno distrutto 13 mezzi tra auto dei dipendenti e alcuni furgoni dell'azienda. La 'Pro.co.i.tec.' ha sede centrale a Bologna e quella operativa a Partanna e si occupa di progettazione, installazione, costruzione e manutenzione di impianti tecnologici civili ed industriali.

L'origine delle fiamme è al vaglio dei vigili del fuoco che sono intervenuti con le squadre provenienti da Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala e del comando provinciale di Trapani.

I pompieri hanno messo in salvo il capannone dove all'interno si trovava materiale pronto per essere installato. Sull'incendio indagano i carabinieri della locale stazione.



