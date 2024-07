Il Castelbuono Film Festival ricorda Pietro Germi

"Castelbuono si arricchisce di un evento a cui tengo molto". Con queste parole l'assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo Elvira Amata ha presentato la seconda edizione del Castelbuono Film Festival che si svolgerà dal 21 al 23 luglio. La rassegna è intitolata al grande maestro della cinematografia italiana Pietro Germi, di cui quest'anno ricorrono i 110 anni dalla nascita ed i 50 dalla morte. Sede del festival, per la consegna dei riconoscimenti e la proiezione dei film, sarà il seicentesco Chiostro San Francesco. L'inaugurazione domenica 21 con inizio alle ore 18,30, invece si svolgerà presso la "Sala Michele Morici" del Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo dove sarà anche proiettato il docufilm inedito dal titolo "Vincenzo Raso, ricorda Pietro Germi e i fuori scena inediti di Sedotta e abbandonata", prodotto e realizzato dall'attore Vincenzo Raso.

Dopo il ricordo del regista che ha aperto la strada della commedia all'italiana e del suo capolavoro girato in Sicilia con la giovanissima Stefania Sandrelli protagonista, a seguire, con inizio alle ore 21,30, la prima serata con la consegna del premio al regista madonita Pasquale Scimeca e la proiezione del film "I briganti di Zabut" con protagonisti tra gli altri anche gli attori castelbuonesi Giuseppe Fiasconaro ed Enzo La Grua, prematuramente scomparsi e che saranno ricordati nel corso della serata inaugurale. Lunedì 22 luglio la seconda serata, sempre alle 21,30 al Chiostro, con la consegna dei riconoscimenti agli attori Simona Malato e Fabrizio Ferracane che nei giorni scorsi sono stati in corsa nelle cinquine per i Nastri d'Argento, entrambi per il film Misericordia di Emma Dante. Riceveranno il premio castelbuonese per il film "Una femmina", opera prima del regista calabrese Francesco Costabile, che sarà proiettato a seguire. La trama del film, tratto dal libro "Fimmini ribelli" di Lirio Abbate che, presente nel suo paese d'origine, riceverà il premio per la sceneggiatura firmata per la pellicola che tratta la storia dove il giornalista narra il mondo della 'ndrangheta calabrese.

La terza ed ultima giornata, quella di martedì 23 luglio, vivrà due momenti ben distinti. Il primo, inizio alle ore 18,30, in piazza Margherita dove si svolgerà l'incontro sul tema "Sicilia Film Commission, una risorsa per il territorio siciliano", moderato dalla giornalista Nadia La Malfa. Saranno presenti il dirigente dell'organismo regionale Nicola Tarantino, il direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia di Sicilia Ivan Scinardo, l'attore Alessio Vassallo ed il regista Giovanni Virgilio per il film "I racconti della domenica" che sarà proiettato in serata dopo la consegna dei riconoscimenti a Vassallo e Virgilio.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.



