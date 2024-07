Festival lirico Teatri di pietra, oltre 40 concerti in Sicilia

Sarà la meraviglia, dei luoghi e dell'offerta musicale, a caratterizzare la sesta edizione del Festival lirico dei Teatri di pietra, affidato alla direzione artistica di Francesco Costa e promosso dal Coro Lirico Siciliano presieduto da Alberto Munafò Siragusa. La manifestazione si svolgerà dal 21 luglio al 22 settembre con oltre quaranta spettacoli in tutta la Sicilia: un calendario itinerante in cui si fondono mito, storia e incanto per i Teatri dell'antichità, che ospiteranno le nuove produzioni. Ultimo appuntamento, il 22 settembre al Teatro Antico di Catania, con il concerto di Diana Damrau, per la prima volta in Sicilia. In cartellone altre star del belcanto, come i cantanti Annamaria Chiuri, Elena Mosuc, Alberto Urso e la pianista Lola Astanova.

Tra le linee direttrici del programma il doppio tributo al primo centenario della morte di Giacomo Puccini: al Teatro Antico di Taormina il concerto del 6 agosto con Lola Astanova e l'allestimento di Turandot il 9 agosto con il soprano Elena Mosuc, che verrà riproposto al Teatro Greco di Tindari l'11 agosto. Di altrettanto rilievo la messinscena di Cavalleria rusticana al Teatro Antico di Catania il 21 settembre con il mezzosoprano Annamaria Chiuri. Il festival prevede ancora l'immancabile omaggio a Ennio Morricone a Tindari e Taormina con Alberto Urso, quello a Franco Battiato e quello a Domenico Modugno con Mario Incudine e Tony Canto.

"Un cartellone itinerante al servizio della musica e del turismo culturale - sottolineano Costa e Munafò Siragusa - con la promessa di regalare emozioni uniche in luoghi di incomparabile suggestione, impreziositi da una illuminazione esclusivamente a lume di candela. Questo vuol essere il Festival Lirico dei Teatri di Pietra: potete girare il mondo o venire a visitarlo in Sicilia. È la magia dell'archeologia classica, dove, attraverso il sapiente lavoro degli artisti, il mito corre verso l'eternità".



