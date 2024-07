Requirez (Dasoe), 'Una sanità capillare in tutti i territori'

"La sanità sarà capillare nei territori, tanto che abbiamo pensato di fare case di comunità anche in paesi di mille abitanti e questo ci dà la misura dell'attenzione che stiamo offrendo a livello regionale, quindi l'accessibilità per tutti ai servizi sanitari e alle cure attraverso una gestione ragionata e ragionevole". Lo ha detto Salvatore Requirez, dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato regionale alla salute intervenendo al convegno su "Attuazione del Dm 77/2022 per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nella Regione Sicilia", nella sede del 'Camplus Guest' a Palermo. Un incontro per fare il punto sull'applicazione del decreto ministeriale 77 del 23 maggio 2022 "Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale", in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel dicembre 2022, il governo della Regione Siciliana ha dato il via libera al Piano della rete territoriale di assistenza che prevede la costruzione nell'Isola di 43 ospedali di comunità, 156 case di comunità e 50 centrali operative territoriali. Gli obiettivi del decreto sono il miglioramento dell'accesso ai servizi sanitari, e della loro qualità ed efficienza, garantendo comunque la sostenibilità dal punto di vista economico del Ssn.

"Ci vogliamo occupare di capire qual è lo stato dell'arte di questa non facile rivoluzione dell'offerta dei servizi a livello territoriale - ha sottolineato Requirez - Vogliamo confrontarci sulle eventuali criticità che si stanno registrando, ma soprattutto speriamo che si possano individuare idee per trovare le eventuali soluzioni". Presenti anche i nuovi direttori generali, che ieri hanno sottoscritto i contratti - dopo l'incarico di commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere - e si è parlato anche di buone pratiche, equità di accesso ai servizi sociosanitari, del ruolo delle tecnologie e del fascicolo sanitario elettronico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA