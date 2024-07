Contrabbando sigarette da Est Europa, tre arresti a Catania

Tre bielorussi sono stati arrestati, e un quarto denunciato, per contrabbando di tabacchi lavorati all'estero, da personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania. Ai quattro, controllati singolarmente tra marzo e aprile scorsi al loro arrivo nell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini dopo avere fatto scalo in altri Paesi Europei, sono stati sequestrati complessivamente 215,5 chilogrammi di sigarette, ch trasportavano nei loro bagagli. Gli indagati non sarebbero tra loro collegati. I quattro, oltre alla denuncia in sede penale, sono stati sanzionati con una multa di 5,16 euro per ogni grammo di tabacco trasportato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA