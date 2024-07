Al San Domenico di Taormina il take-over estivo DG resort

Per l'estate 2024 la firma di Dolce&Gabbana torna al San Domenico Palace di Taormina con l'esclusivo take-over estivo DG Resort e la nuova pop-up boutique nel cuore dell'ex monastero, oggi indirizzo dell'alta ospitalità Four Seasons Hotels & Resorts, in Sicilia.

Situata sulla costa occidentale della Sicilia, sospesa tra le rocce e il mare, Taormina colpisce per i suoi paesaggi mozzafiato, le bellezze marine e i monumenti storici, che sin dal XVIII secolo l'hanno resa un'importante meta del Gran Tour dei più illustri viaggiatori.

L'affascinante ex monastero arroccato sul mar Ionio per l'estate 2024 torna a vestirsi del bianco e dell'azzurro della fantasia Blu Mediterraneo, tra le più rappresentative dell'universo creativo di Dolce&Gabbana. Questa particolare stampa, un tributo ai valori del 'Fatto a Mano' che affonda le sue radici nel Sud Italia, invade gli spazi della piscina a sfioro a picco sul mare e la sua terrazza, per rivivere le antiche tradizioni italiane e immergersi nelle atmosfere siciliane più autentiche.

Per la prima volta, inoltre, il take-over di quest'anno completa il viaggio nell'universo lifestyle di Dolce&Gabbana con una speciale pop-up boutique allestita in uno degli spazi più preziosi e suggestivi del San Domenico, nel cuore dell'ex convento, dove un tempo si trovava l'antica sacrestia, custode dei sacri tesori. L'oro è protagonista assoluto dello spazio nuova boutique, dove gli ospiti possono scoprire una speciale selezione di abbigliamento e accessori Dolce&Gabbana, tra cui alcune proposte create in esclusiva per questo luogo.



